Catania SSD, gli indisponibili: Jefferson out con la Mariglianese per motivi disciplinari

Il Catania in vista della partita con la Mariglianese di domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio "Piccolo" di Cercola) dovrà fare la conta dei calciatori indisponibili, saranno diversi infatti gli assenti su cui mister Giovanni Ferraro non potrà fare affidamento per il primo match disputato lontano dalla Sicilia per la compagine rossazzurra.

Gianluca Litteri e Gennaro Scognamiglio sono convalescenti dopo i rispettivi interventi chirurgici andati comunque a buon fine. Sono out pure Marco Palermo a seguito di un trauma contusivo in allenamento; Alessandro Russotto, febbricitante; Simone Pino con problemi intestinali; Andrea Russotto, Giorgio Chinnici e Orazio Di Grazia recuperati dopo i rispettivi infortuni ma ancora in fase di riatletizzazione; Marco Chiarella con un infortunio muscolare e Jefferson Andrade Siqueira per ragioni disciplinari.