Catania SSD: oltre 6mila gli abbonati, dal mercato novità in arrivo

Si accendono i motori in vista della partenza del campionato di Serie D. Sono oltre 6mila gli abbonati rossazzurri, stando ai dati diffusi in data odierna. Secondo gli aggiornamenti sulla campagna 2022/23 “Melior de Cinere Surgo” del Catania i tifosi etnei hanno acquistato infatti 6.040 abbonamenti e sottoscritto 9.226 card "We Catania". Nel frattempo la dirigenza catanese lavora alla definizione degli ultimi acquisti, in modo da completare la squadra che dovrà scendere sul terreno di gioco il 18 settembre.

La seconda giornata in programma il 25 settembre, in considerazione della concomitanza con le elezioni politiche e amministrative, è stata invece posticipata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Disposto per tutti i gironi lo slittamento del secondo turno a mercoledì 28 settembre 2022 ore 15. Sarà la prima gara del nuovo Catania allo stadio Angelo Massimino.

Intanto si attende l'ufficialità di un nuovo rinforzo per la porta etnea. Bethers e Groaz si contenderanno il posto con l'estremo difensore egiziano Marwan Salah, classe 2004. Il giocatore è già a Ragalna insieme al gruppo.