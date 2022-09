Catania SSD, Sarno e il ritorno in rossazzurro

Vincenzo Sarno, classe 88', torna in rossazzurro: ormai sembra soltanto una formalità l'attesa che la notizia diventi ufficiale. L'attaccante proprio ieri sera si è goduto dalla Tribuna A dello stadio "Angelo Massimino" il match tra Catania e San Luca, terminato con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Il suo ritorno alle pendici dell'Etna era stato ipotizzato già negli scorsi giorni. Il fantasista ha rafforzato la tesi postando una foto sui propri social insieme al difensore etneo Francesco Rapisarda, catanese fino al midollo e autore del primo gol al Cibali, scrivendo "mbare Ciccio". I calciatori sono stati compagni di squadra alla Triestina e il messaggio della possibile chiusura dell'affare sembra essere chiaro. Nella serata di ieri il suo arrivo allo stadio è suonato come l'ennesima conferma. L'atleta, svincolato dopo aver indossato appunto la maglia della squadra di Trieste, avrebbe raggiunto l'intesa con la dirigenza etnea. Un colpo di mercato che dimostra, ancora una volta, la determinazione dei vertici del nuovo Catania alla costruzione di un gruppo dalle fondamenta solide, pronto per affrontare un campionato ostico e lungo come la Serie D. Da valutare le condizioni fisiche del ragazzo visti alcuni infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività.