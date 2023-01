Catania SSD, nuovo innesto in area scouting: Massimo Varini in rossazzurro

Novità in casa Catania che pensa a costruire un futuro sempre più solido puntando sui giovani. La società rossazzurra ufficializza l’inserimento in area scouting di Massimo Varini, già direttore sportivo della Pro Vercelli (7 stagioni) e della Biellese. Il ruolo del professionista sarà quello di osservare per il club etneo le partite dei tornei professionistici, dilettantistici e giovanili.