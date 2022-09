Tra passato e futuro: a lanciare il nuovo Catania una sua storica icona

Non poteva essere un "reset" in cui si perdeva con un colpo di spugna quasi un secolo di storia e di emozioni. Il nuovo Catania è legato da un filo rosso sottile ma indistruttibile a quello che lo ha preceduto e oggi, a Ragusa, il destino non ha mancato di sollinearlo, con alcune note che hanno addolcito ancor di più la già vincente trasferta culminata nel 2-0 che ha portato in dote anche i primi tre punti in campionato.

Così quando il grido di gioia ha sovrastato i cieli di Catania e Ragusa, sponda rossazzurra, a gonfiare la rete era stato un figlio acquisito del vulcano, Ciccio Lodi, una icona del Catania che è stato. La sua punizione ha superato tutti, anche il portiere avversario, per depositarsi in fondo al sacco. Il punto di partenza è anche un punto di arrivo, o se vogliamo un punto che segna romanticamente anche una straordinaria continuità col passato. Il fato ha accarezzato Catania, che non si arrende alla delusione di ritrovarsi tra i dilettanti, ma anzi spinge con più rabbia per risalire in fretta dalle sabbie mobili che non perdonano. A chiudere il match un altro calciatore che conosceva già bene la città dell'elefante: Manuel Sarao. Ha timbrato il cartellino alla prima giornata, un toccasana per chi di ruolo fa la prima punta. In Serie C aveva già sperimentato, seppur in anni difficili, il significato di sposare la causa etnea.

Dall'Australia ha seguito con apprensione e infine ha festeggiato per il risultato della partita il patron e presidente Rosario Pelligra, che, con tanto di foto a testimonianza, ha guardato il match approfittando di un maxischermo, in compagnia tra gli altri, di Mark Bresciano. Adesso una piccola ulteriore sosta e poi in infrasettimanale l'esordio al "Massimino" per un'altra giornata da batticuore.

(fonte foto: Catania SSD)