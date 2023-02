Catania SSD, cambia l'orario di inizio del match con il Paternò

Cambia l'orario della sfida in programma domenica 26 febbraio tra Catania e Paternò, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie D, girone I. A ratifica degli accordi intercorsi tra le due società interessate, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Catania-Paternò alle ore 15.00. Il Catania SSD tramite una nota ha confermato la validità dei biglietti già emessi con l’indicazione dell’orario previsto in precedenza.