Catania SSD: Pelligra show in centro, 5324 abbonati

Il Catania SSD ha diffuso anche oggi il bollettino di aggiornamento sui dati relativi alla campagna abbonamenti 2022/2023 che evidenziano un'ulteriore impennata al numero dei consensi dei tifosi rossazzurri. Adesso l'ammontare dei tagliandi staccati è di 5.324 e sono state sottoscritte 8.220 card "We Catania".

L'entusiasmo è cresciuto anche per la visita alle falde dell'Etna di Ross Pelligra che, tra confronti con la squadra e parole al miele per i tifosi in conferenza stampa, ha voluto riservare un ultimo momento prima di ripartite per l'Australia per vivere la città più da vicino, in particolare il centro storico e la pescheria, dove si è soffermato a parlare con i sostenitori rossazzurri scambiando anche alcune battute.

Intanto la squadra continua a lavorare e proprio in occasione della visita del presidente etneo è stata scattata una foto che immortala pure un difensore centrale corteggiato dalla dirigenza del Catania, ovvero Michele Somma, un altro profilo di alto livello per la Serie D. Si attende l'ufficialità ma il ragazzo è già al lavoro con il resto del gruppo.

(foto: Catania SSD)