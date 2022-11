Catania SSD, Pelligra dopo la vittoria col Canicattì: "Avanti così, complimenti!"

Una vittoria che allunga la striscia di risultati utili consecutivi a undici partite e che consacra definitivamente il primato del Catania nel Girone I di Serie D. Il successo dei rossazzurri sul Canicattì (un 3-0 netto), in concomitanza del pari tra Vibonese e Lamezia Terme, lancia a più dieci la compagine etnea in attesa dello scontro diretto in trasferta della prossima settimana con la seconda in graduatoria. “Complimenti a tutti, in campo e sugli spalti - ha commentato il numero uno del Catania, Rosario Pelligra, nel post gara pubblicando un selfie esultante al triplice fischio finale del match -. I nostri ragazzi hanno giocato molto bene, con qualità, intelligenza e attenzione. La vittoria è meritatissima, avanti così!”

Parole che caricano l'ambiente in un momento cruciale della stagione.