Catania SSD, l'entusiasmo di Pelligra: "Orgoglioso dei ragazzi, bravo Grella"

Alto l'entusiasmo del presidente rossazzurro Ross Pelligra, numero uno del nuovo Catania, dopo il primo successo stagionale della squadra ottenuto domenica a Ragusa. Il presidente del club etneo poco più tardi della fine del match contro gli iblei si è fotografato, insieme a Mark Bresciano, con il sorriso in volto per il risultato ottenuto. Un episodio che ha rafforzato ancor di più il legame con i catanesi. Ma non è finita qui. Pelligra infatti ha oggi ribadito sui social la propria soddisfazione tramite un post diffuso su Linkedin.

"Abbiamo iniziato con una vittoria per 2-0 per la stagione - ha detto l'italo-australiano -. Abbiamo giocato un'ottima prima partita e sono orgoglioso dei ragazzi che hanno portato a casa una vittoria nella loro prima gara. Sette settimane fa c'erano la famiglia Pelligra e la famiglia Grella, con l'aggiunta dei grandi consigli di Mark Bresciano. Da allora abbiamo costruito una squadra da zero e tornare a casa con una vittoria nella prima partita è un risultato surreale. Vorrei ringraziare il team, che ha lavorato così duramente nelle ultime sette settimane, e grazie a Vincenzo Grella e al suo team per il lavoro svolto nel fornire un risultato eccezionale, non avremmo potuto farcela senza di lui - chiosa Pelligra -. Forza Catania".

Intanto la società rossazzurra ha comunicato in via ufficiale di aver ottenuto il via libera dalla Lega Nazionale Dilettanti per lo slittamento di orario della partita che gli uomini di mister Giovanni Ferraro dovranno disputare allo stadio "Angelo Massimino" mercoledì 28 settembre: si giocherà alle 20:30 contro il San Luca.