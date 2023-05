Catania SSD, il presidente Pelligra ha incontrato il ministro Abodi

Il presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il direttore generale Luca Carra hanno accolto ieri, in mattinata, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, a Catania per partecipare alla “Festa dello Sport” organizzata dal Centro di Aggregazione Giovanile “Città dei Ragazzi” nel quartiere Angeli Custodi.

Dopo il cordiale incontro al “Massimino”, caratterizzato da un prezioso dialogo sul tema delle strutture sportive con un riferimento ai lavori in corso nell’impianto di Piazza Spedini, il presidente e il ministro, insieme al prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, con il calciatore rossazzurro Francesco Rapisarda e il responsabile del settore giovanile Orazio Russo, hanno vissuto nel pomeriggio un momento di gioioso confronto con i giovanissimi, nel cuore dello storico quartiere catanese.

Grazie all’impegno dei volontari, il contesto offre la pratica di attività sportive e creative abbinate a significative esperienze in termini di sana aggregazione e formazione.