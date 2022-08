Catania SSD, Bethers a difesa dei pali rossazzurri

Klavs Bethers è un nuovo giocatore del Catania. La società rossazzurra comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive del portiere nato ad Aizpute, in Lettonia, il 24 dicembre 2003. Il calciatore ha debuttato nel suo paese a 16 anni in seconda serie e nella coppa nazionale con il Grobinas. L'atleta ha completato la propria formazione calcistica nel Liepaja. Il giocatore ha disputato 3 partite con la Lettonia Under 17. Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con il Città di Sant'Agata in Serie D (tra campionato e playoff) subendo complessivamente 12 gol e sommando 10 "clean sheet".