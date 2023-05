Catania SSD, prestazione da dimenticare e grandi proteste: il Sorrento vince

Il Catania perde la sua prima partita di Poule Scudetto cedendo in casa al Sorrento l'intera posta. Finisce 0-2 al "Massimino", una partita brutta, con poche emozioni e troppo nervosismo. La decidono i goal di Scala al 73' , contestatissimo (a conclusione di un'azione viziata da un fallo di mano dell'attaccante Petito) e La Monica al 91'. L'episodio che porta in vantaggio gli ospiti taglia le gambe ai rossazzurri, sottotono per l'intero match, anche per l'espulsione rimediata successivamente da Lorenzini. Mercoledì gli etnei torneranno nuovamente in campo.

Primo tempo molto tattico, intenso e combattuto. Catania in formazione tipo con il tridente offensivo De Luca-Sarao-Russotto mentre il Sorrento, che si schiera a specchio, punta tutto sulla velocità di Badje, Petito e Scala. I rossazzurri soffrono il dinamismo avversario, un pressing costante che non permette di ragionare a centrocampo e lavorare di precisione nell'ultimo passaggio. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni al "Massimino", ma i supporters di casa tifano con grande trasporto la propria squadra. Da segnalare soltanto qualche lancio illuminante, in tal senso in una circostanza Russotto spreca malamente non agganciando un ghiotto pallone in proiezione offensiva sulla fascia sinistra. Clamoroso incrocio dei pali (su intervento di Bethers) al 45': il Sorrento, sempre vivace, spinge e trova la botta del possibile 0-1 con Scala che lancia un siluro da lontano. L'occasione, però, sfuma.

Nella ripresa mister Ferraro vuole cambiare l'inerzia del match, giocando un doppio cambio spregiudicato: fuori De Luca e Castellini, dentro Palermo e Forchignone. Rizzo arretra nella linea dei difensori. Al 56' è ancora il Sorrento a rendersi pericoloso con La Monica che ci prova da lontano mancando di poco la porta. Si continua con i cambi, la sfida si trascina avanti senza sussulti fino al 73': Lorenzini interviene su un pallone, c'è un intercetto in area di Petito con un presunto fallo di mano non ravvisato, il pallone in mischia arriva a Scala che insacca a portiere battuto. Lorenzini protesta con il direttore di gara e viene espulso macchiando una prestazione fino a quel momento perfetta, nel parapiglia ammonito per proteste anche Lodi. Al 78' il Catania prova la carta della disperazione: dentro Litteri, fuori Lodi. L'inferiorità numerica però accentua le difficoltà dei catanesi in una giornata in cui nulla gira per il verso giusto. Nel finale c'è grande confusione e la tensione cresce: tanti falli, gioco spezzettato e perdite di tempo azzerano lo spettacolo.

CATANIA-SORRENTO 0-2 73' Scala, 91' La Monica

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6.5, Castellini 6 (dal 53' Forchignone 5), Lorenzini 5.5, Boccia 6 (dal 71' Pedicone 5.5); Rizzo 5, Lodi 5.5 (dal 78' Litteri sv), Vitale 5; An. Russotto 5.5 (dal 64' Jefferson 6), Sarao 5.5, De Luca 5 (dal 53' Palermo 5.5). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Baldassar, Giovinco, Litteri. All. Ferraro 5.5.

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo 6; Todisco G. 6, Cacace 6.5, Fusco 6.5, Todisco F. 6; La Monica 6.5, Herrera 6, Cuccurullo 6 (dal 71' Erradi 6); Badje 6.5 (dal 93' Simonetti sv), Petito 6 (dal 78' Gaetani 6), Scala 7 (dal 85' Bisceglia sv). A disp.: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Erradi, Maresca, Gaetani, Gargiulo, Simonetti. All.: Maiuri 7.5.

ARBITRO: Alessandro Pizzi (Bergamo)

Assistenti: Mauro Antonio De Palma (Molfetta) e Alessandro Scifo (Trento)

Ammoniti: Todisco F., Sarao, La Monica, Russotto, Todisco G., Lodi, Petito, Vitale

Note:

Espulso Lorenzini al 73'

Recupero 1’-5’ Angoli 7-3

Catania-Sorrento: 6.577 spettatori al “Massimino”