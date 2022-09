Catania SSD: intensità a Ragalna, entusiasmo in città

Il Catania continua ad allenarsi a Ragalna. Anche oggi, per i rossazzurri, grande intensità nel proseguo della preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie D, fissato per il Girone I giorno 18 settembre. Agli ordini di mister Giovanni Ferraro la squadra non molla un centimetro: lo staff di lavoro carica sui ritmi e fa sì che cresca la competizione tra i singoli così da poter contare su un gruppo forte, affiatato e allo stesso tempo motivato e stimolato a dare sempre il 100%. Dal mercato si attendono le ufficialità di giovani calciatori già a Ragalna ma non ancora contrattualizzati (soltanto aggregati al gruppo squadra) ma ormai il grosso del lavoro è fatto, portando alle falde dell'Etna molti calciatori di categoria superiore che dovranno far valere i propri numeri e al tempo stesso calarsi nella categoria.

Continua intanto la Campagna abbonamenti 2022/23 "Melior de Cinere Surgo" del Catania. I tifosi etnei hanno acquistato, alla serata di ieri 6.458 abbonamenti e sottoscritto 9.970 card "We Catania" ma i numeri sono già cresciuti nelle ore successive.