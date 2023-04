Catania SSD, ritorno alla vittoria: Rapisarda, Russotto e De Respinis stendono il Real Aversa

Davanti lo sguardo attento del patron Ross Pelligra, volato in Italia per il finale di stagione, il Catania torna alla vittoria - per 1-3 - sul campo del Real Aversa. I rossazzurri hanno la meglio sugli avversari al termine di un match deciso soltanto nella fase finale. Al primo vantaggio di Rapisarda risponde Gassama nella ripresa, poi Russotto e De Respinis per staccare il pass vittoria. Terreno di gioco in pessime condizioni, giocabilità molto limitata. Si è avvertita l'essenza della tifoseria ospite, la vendita dei biglietti ai supporters catanesi è stata bloccata per ragioni di sicurezza.

Compagine ospite con molte assenze sul groppone: fuori Rizzo per squalifica, Somma, Palermo e Jefferson infortunati, tra gli altri. Opportunità per Boccia e Di Grazia, Giovinco dal primo minuto nel tridente d'attacco. Pronti via e subito tegola da registrare in casa rossazzurra. L'attaccante Marco Chiarella accusa infatti un infortunio muscolare alla coscia ed è costretto a lasciare il campo dopo appena due minuti di gara. Dalla panchina spazio ad Andrea Russotto.

Dopo il goal dell'1-0 di Rapisarda, segnato di testa al 10' su azione d'angolo battuto da Lodi, gara poco divertente con qualche fiammata soprattutto di marca etnea, con Russotto e altri inserimenti però poco efficaci. Catanesi in gestione, Real Aversa incapace di superare la diga difensiva.

Nella ripresa comincia la girandola delle sostituzioni da una parte e dall'altra. Al 56' grande azione solitaria di Gassama che approfitta di un cattivo approccio difensivo rossazzurro per superare tre avversari prima di scaricare appena dentro l'area di rigore, da posizione centrale, il tiro preciso che s'insacca in fondo al sacco (1-1). Al 61' De Respinis, da poco entrato in campo, prova un tiro a giro che si stampa sull'incrocio dei pali a conclusione di un'azione di ripartenza.

La partita di Buffa dura appena dodici minuti: un giallo rimediato e un non perfetto approccio al match costano caro al centrocampista, richiamato in panchina per favorire l'ingresso in gara di De Luca. Etnei pertanto a trazione anteriore per provare a tornare in vantaggio. Al 72' fiammata e goal del Catania: Vitale trova con un passaggio perfetto Russotto, non marcato: l'esterno offensivo ha il tempo di controllare e sfoderare un tiro a giro perfetto che vale il nuovo vantaggio rossazzurro, 1-2. La rete taglia le gambe ai padroni di casa, mentre gli uomini di Giovanni Ferraro spingono ancora, trovando al minuto 81' il terzo sigillo: Russotto serve De Respinis che supera Mariano (entrato in campo nel corso del secondo tempo) sul suo palo con un tiro preciso per l'1-3. Finale di gara in controllo per i siciliani che vincono al cospetto di un avversario che ha fatto ciò che ha potuto per tenere aperti i giochi.

REAL AVERSA-CATANIA 1-3 10’ Rapisarda, 56' Gassama, 73' An. Russotto, 81' De Respinis

REAL AVERSA (4-1-4-1): Russo 6 (dal minuto 80' Mariano 5.5); Boemio 5.5, Nespoli 5.5, Bonfini 5.5, D. Strianese 6 (dal 46' M. Strianese 6); Del Prete 5.5; Cavallo 6 (dal minuto 89' Scognamiglio sv), Ruggiero 6, Gassama 7, Schiavi 6; Romano 6 (dal minuto 80' Petricciuolo 6). A disp.: Di Lorenzo, Piccolo, Boggia, Passariello, Falivene. All.: Di Martino 6.

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6.5, Castellini 6, Lorenzini 6, Boccia 6; Di Grazia 6 [dal 53' Buffa 5 (dal 65' De Luca 6)], Lodi 6.5, Vitale 6.5; Chiarella sv (dal 4’ Russotto 7.5), Sarao 6, Giovinco 5.5 (dal 50' De Respinis 7). A disp.: Groaz, Pedicone, Pappalardo, Buffa, Baldassar, De Luca, Forchignone. All: Ferraro 6.5.

ARBITRO: Andrea Bortolussi (Nichelino)

Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Matteo Manni (Savona).

Ammoniti: Di Grazia, M. Strianese, Buffa

Note:

Recupero 2’-4’ Angoli 1-4