Catania, partitella in famiglia con Sarao protagonista

Il nuovo Catania SSD ieri ha disputato la prima partitella in famiglia in quel di Ragalna, sede del ritiro pre campionato. In mattinata invece la squadra ha svolto lavoro atletico. La seduta di allenamento pomeridiana è iniziata in ritardo a causa della pioggia. Il mister rossazzurro Giovanni Ferraro ha provato il 4-3-3 con il tridente Sarao-De Luca-Giovinco. Il bomber milanese, che sarà presto annunciato ufficialmente quale nuovo acquisto dalla società etnea, ha segnato un gol ma ha anche favorito le falcate degli esterni e le incursioni delle mezzali creando armonia di gioco sul rettangolo verde ragalnese. Un gruppo importante si allena alle pendici dell’Etna, pronto a fare bene in campionato. Del resto quello della promozione in Serie C per il Catania è l'unico obiettivo possibile da fissare per quest'annata.

(foto: Catania SSD)