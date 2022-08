Catania SSD, tornano anche Di Grazia e Rizzo: ufficiale

Altri due ritorni sono stati ufficializzati nelle ultime ore dal Catania, in vista della prossima stagione di Serie D. Alle dipendenze di mister Giovanni Ferraro due centrocampisti che hanno già vestito la maglia rossazzurra.

Giuseppe Rizzo, nato a Messina il 18 marzo 1991, ha collezionato 357 presenze nelle competizioni professionistiche per club (11 in Serie A, 185 in B, 137 in C e 24 nelle coppe nazionali). All'inizio della sua carriera il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Messina e della Reggina, ha disputato due amichevoli con l'Italia Under 21 caratterizzate dai successi contro la Turchia e l'Inghilterra. Il calciatore è stato protagonista in giallorosso nella seconda parte del 2021/22, in amaranto dal 2010 al 2013 e nella prima parte della stagione 2014/15. Dal 2018 al 2020 con il Calcio Catania ha disputato 73 gare realizzando un gol e 5 assist. Inoltre ha indossato la maglia del Pescara, del Perugia, del Vicenza, della Salernitana e della Triestina. Un profilo di esperienza dunque per la mediana etnea.

Anche il catanese Orazio Di Grazia è un nuovo giocatore etneo. Il centrocampista, nato il 15 dicembre 1998, cresce proprio nelle giovanili del Catania. Il giocatore ha esordito in Serie C nel 2017/18 con il Siracusa. In Serie D ha indossato le maglie dell’Igea Virtus, della Sancataldese, dell’Academy Ladispoli, del Licata e del Troina.