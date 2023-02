Catania SSD, Pelligra: "Doveroso venire in città per vivere un momento speciale"

Grande gioia in casa Catania per la vittoria odierna a Castrovillari con i suoi tifosi e con i cittadini in festa per Sant’Agata. Intanto il team Adelaide Giants, di proprietà della famiglia Pelligra, ha vinto il titolo di baseball ABL, in Australia, superando per 5-2 Perth Heat nel match decisivo.

Il presidente del Catania Rosario Pelligra ha affidato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della società. “Per la nostra famiglia - spiega - la felicità è doppia, oggi, e quando parlo di famiglia non mi riferisco soltanto a me e mio fratello Paul ma includo Catania e Adelaide Giants, che guidiamo con orgoglio, con i rispettivi tifosi. Era importante che io seguissi la festa a Catania e poi la partita a Castrovillari, in questi giorni, per vivere un momento importante della vita della comunità che mi ha accolto con grande entusiasmo e un match cruciale per i rossazzurri. A Paul ho chiesto di assicurare presenza e sostegno ai Giants nel grande giorno della sfida decisiva per il titolo e mio fratello, dopo aver vissuto il trionfo, ha esultato per il Catania davanti alla tv. L’unione fa la forza, questa è la nostra domenica felice e lavoreremo sempre di più per regalare altri successi a chi sostiene lo sport e le società che rappresentano città note e amata in tutto il mondo. Rimarrò in Italia anche nei prossimi giorni e domenica sarò allo stadio per assistere alla gara con la Mariglianese: vi aspetto al Massimino, amici rossazzurri”.