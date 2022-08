Il Catania stringe per il ritorno di Lorenzini. Ufficiali Andrea Russotto e Chinnici

Ora è ufficiale: Andrea Russotto sarà per la prossima stagione un giocatore del Catania SSD. L'esterno d'attacco, classe 1988, ha vestito la maglia rossazzurra dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2022. Il calciatore romano ha disputato con il club etneo 130 partite mettendo a segno 22 gol e realizzando 18 assist. L'atleta, che è cresciuto nelle giovanili della Lazio e ha esordito nel calcio professionistico in Svizzera con il Bellinzona, ha avuto esperienze anche in Serie A e Serie B con il Treviso, con il Napoli (debuttando pure in Coppa Uefa), con il Crotone e con il Livorno. Vanta una trafila nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, con una presenza nell’Italia Olimpica. Ha gareggiato anche con Salernitana, Carrarese, Catanzaro, Sambenedettese, Cavese e Cisco Roma.

Il mercato in entrata dei rossazzurri potrebbe presto arricchirsi con un altro colpo di categoria superiore, pare infatti prossimo l'ingaggio del difensore centrale classe '95 Filippo Lorenzini che già lo scorso anno ha lasciato il segno giocando con la maglia del Catania prima del fallimento e dello stop all'esercizio provvisorio del ramo sportivo del vecchio Calcio Catania spa.

Anche il palermitano Giorgio Chinnici è stato tesserato e annunciato ufficialmente dalla società del presidente Rosario Pelligra. Il difensore, nato il 5 gennaio 2002, si è formato con l'Under 17 e la Primavera dell'Empoli. Il giocatore ha collezionato 51 presenze in Serie D. Nel 2020/21 ha debuttato con la Pianese nel girone E e nel 2021/22 ha giocato 24 gare con la Gelbison Cilento nel girone I. Il club si è classificato al primo posto della categoria ed è stato promosso in Serie C.