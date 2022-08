Catania, arrivano Alessandro Russotto e Marco Palermo

Nel corso della giornata odierna il Catania SSD ha ufficializzato altri componenti della squadra rossazzurra che giocherà in Serie D nella stagione 2022/23.

Alessandro Russotto, nato a Mazara del Vallo il 9 marzo 2002, è pronto a indossare la maglia del Catania. Il centrocampista ha mosso i primi passi nel settore giovanile dello Spezia, passando dall’Under 17 alla Primavera. Nel 2021/22 ha debuttato in D con il Team Altamura nel girone H segnando 2 reti in 28 presenze.

Anche Marco Palermo, catanese nato il 1° novembre 1995, è un nuovo centrocampista etneo. Nelle ultime sei stagioni ha giocato in Serie C con il Latina, la Pergolettese, la Sicula Leonzio e il Siracusa. Proprio con la società aretusea, all'inizio della carriera, ha vinto due campionati consecutivi partendo dall’Eccellenza nel 2014 e arrivando tra i professionisti nel 2016. Palermo, cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, ha mosso i primi passi in ambito dilettantistico regionale con la San Pio X.