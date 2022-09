Serie D, il San Luca accoglie richiesta per cambio orario del match con il Catania

Cambia l'orario della prima partita in campionato allo stadio “Angelo Massimino” del Catania che scenderà in campo contro il San Luca. Mercoledì 28 settembre la gara, valevole per la seconda giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23, si giocherà infatti alle 20:30. Il match è stato posticipato per favorire la partecipazione dei tifosi. La dirigenza etnea ha ringraziato l'ASD San Luca 1961 per aver accolto la richiesta di posticipare l’orario del match. È stata inoltrata alla Lega Nazionale Dilettanti la proposta congiunta di programmare il fischio d’inizio per le 20:30.