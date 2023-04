Serie D, la Sancataldese strega il Catania: 3-3 al "Massimino", Sarao super ma la difesa fa acqua

Pari e patta tra Catania e Sancataldese. La squadra di Infantino si conferma bestia nera dei rossazzurri, stoppati anche in casa sul pareggio, stavolta per 3-3. Finale teso e nervoso. I ragazzi allenati da Giovanni Ferraro erano riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio ospite firmato da Baglione con un'autorete prima e poi con i goal di Giovinco e Sarao. Nel finale uno-due dei verdeamaranto con Deiana e Bonanno. Gli etnei non riescono ad agguantare il record di vittorie consecutive, fermandosi a 14; tra le mura amiche arriva il primo pareggio stagionale, fino ad oggi il Catania aveva saputo soltanto vincere al "Massimino".

Pronti via e subito Sancataldese in vantaggio. Al 3' minuto i padroni di casa leggono male un'azione di ripartenza avversaria, partita direttamente dal portiere Dolenti, e si fanno trovare impreparati: Zerbo aggancia e serve l'accorrente Baglione che insacca il più facile dei goal. Nella circostanza errore grossolato del pacchetto difensivo, in particolare di Lorenzini e Somma, mentre Rapisarda tornava da una discesa sulla fascia. La rete galvanizza gli ospiti che cercano di difendere il risultato. Partita viva, Chiarella tra i calciatori più in palla, spesso chiamato in causa per mettere in area cross pericolosi. Proprio in occasione di una di queste azioni veloci, la Sancataldese si fa goal da sola: Chiarella mette dentro la sfera, Brumat devia nella sua stessa porta al 19' minuto. Gli etnei reclamano un rigore per un presunto fallo di Dolenti su Sarao, l'intervento del portiere sembra essere effettivamente falloso sui piedi dell'attaccante. Vitale vicino al goal poco dopo, Oppizzi provvidenziale sulla linea dopo il tiro del centrocampista su assist di testa da parte di Sarao. Da segnalare l'infortunio muscolare di Somma, sostituito da De Luca. Rossazzurri propositivi fino al finale di primo tempo, i verdeamaranto tengono botta e cercano di pungere. Nervosismo gestito non in maniera impeccabile dalla squadra arbitrale. Nervi tesi al rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa piglio diverso del Catania nei primi minuti. I padroni di casa spingono con maggiore convinzione, facendo valere la qualità tecnica degli attaccanti. Gli avversari provano a contenere la capolista. La svolta, dopo una serie di cambi, arriva su calcio piazzato e proprio tramite uno dei calciatori subentrati, al 61': Giovinco calcia una punizione dal limite dell'area, pallone che finisce in fondo al sacco. Tripudio al "Massimino". Due minuti dopo eurogoal di Sarao che prende palla, corre in direzione della porta e scarica una botta potentissima che si insacca alle spalle di Dolenti. Spazio per Buffa e Litteri nel finale della partita, oltre che per Baldassar. Il Catania avrebbe in tre circostanze la possibilità di arrotondare il risultato ma Giovinco e compagni sprecano. Al minuto 84' arriva invece la seconda rete della Sancataldese: punizione di Toure, palla a Deiana che si beve Buffa e scarica dal limite il tiro che supera un non irresistibile Bethers. La marcatura rinvigorisce la squadra di Infantino che in maniera inattesa riesce a pervenire al pareggio con Bonanno per il 3-3 su palla inattiva. Il match termina così dopo cinque minuti di recupero. Il pari delude la compagine catanese che sperava di proseguire con la sua striscia di successi consecutivi.

CATANIA-SANCATALDESE 3-3 3’ Baglione, 19’ Brumat aut., 61' Giovinco, 63' Sarao, 84' Deiana, 87' Bonanno

CATANIA (4-3-3): Bethers 5; Rapisarda 6; Somma 5.5 (dal 30’ De Luca 6), Lorenzini 5, Castellini 6; Rizzo 5.5, Lodi 6 (dal 56' Giovinco 6.5), Vitale 6.5; Chiarella 6.5 (dal 71' Buffa 5.5), Sarao 8 (dal 74' Litteri 6), Russotto 6. A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Baldassar, De Respinis. All. Ferraro 6

SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti 5; Brumat 5, Rechichi 5.5, Oppizzi 6 (dal 67' Deiana 7); Garzia 6 (dal 58' Cutrona 6), Incatasciato 5.5 (dal 70' Rodriguez 6), Calabrese 6 (dal 78' Toure 6), D’Agata 6; Zerbo 6 (dal minuto 83' Tuccio 6), Baglione 7; Bonanno 6.5. A disp.: La Cagnina, Petrucci, Capitano, Murania. All.: Infantino 6.5

ARBITRO: Deborah Bianchi (Prato)

Assistenti: Laura Gasparini (Macerata) ed Eleonora Negro (Roma 1)

Ammoniti: Sarao, Rapisarda, Calabrese, Rizzo, Russotto

Note:

Recupero 2’-5’ Angoli 9-1

Catania-Sancataldese: 13.977 spettatori al “Massimino”