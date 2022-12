Catania SSD, Sarao: "Girone d'andata positivo, voglio segnare di più"

L’attaccante Manuel Sarao dopo l’allenamento mattutino del Catania aperto alla stampa allo stadio “Angelo Massimino” ha parlato con i giornalisti descrivendo la prima parte del campionato e intervenendo anche sulla sua condizione fisica e i propri obiettivi stagionali da raggiungere. “Il bilancio del girone d’andata è positivo - ha spiegato -. Ora il ritorno sarà un’altra cosa perché le squadre ci conoscono. A livello personale voglio da me qualche goal in più e sto lavorando per permettere che questo avvenga. Fisicamente sto bene. Nel corso dell’ultima gara ho avuto un problema al gluteo. Mi sono ripreso da qualche giorno. Il mio rendimento andrà a crescere e questo aiuterà la squadra. L’importante è raggiungere l’obiettivo finale".

"Siamo contenti però dobbiamo tenere la guardia alta perché ci attende un girone di ritorno di fuoco - ammette Sarao -. Nell’ultimo periodo sono mancati i goal degli attaccanti. Si è venuto a determinare un calo fisiologico con un gioco meno brillante. Un calo anche fisico che ci può stare nell’arco di una stagione. Siamo stati meno lucidi nell’ultimo passaggio e in fase realizzativa. Però è importante che il Catania abbia concluso il girone d’andata con una vittoria. Ora ci godiamo un giorno e mezzo di riposo. Siamo proiettati al 2 gennaio".

Si riparte dalla sfida casalinga contro il Ragusa, la prima partita del girone di ritorno. "Rispettiamo il Ragusa come tutte le altre squadre - ha dichiarato l'attaccante -. Tuttavia possiamo temere solo noi stessi perché abbiamo un grosso potenziale. Se noi facciamo il Catania portiamo a casa quel che meritiamo. Abbiamo fiducia nella nostra squadra. Ovviamente gli avversari saranno ancora più agguerriti dell’andata e proveranno in tutti i modi a metterci i bastoni tra le ruote e ci sarà chi dovrà salvarsi. Noi vorremmo sempre vincere, giocare bene e fare tre goal a testa. È il sogno di ogni giocatore e squadra ma ci sono tante componenti nel corso di un match. Lavoriamo per migliorare la fase offensiva cercando di essere tutti più incisivi. Siamo una squadra esperta che pure quando stacca per pochi giorni dalla routine quotidiana ricaricandosi un po’ sul piano psicologico mantiene la spina sempre attaccata. Il motivo? Sappiamo che dal 2 gennaio non ci fermeremo più e dobbiamo portare a casa un obiettivo importante. I punti di vantaggio sul secondo posto potevano anche essere molti di più. Nonostante ciò - chiosa - dobbiamo continuare sulla strada del girone d’andata”.