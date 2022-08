Catania SSD, c'è l'ufficialità di Sarao: ancora qualche tassello per chiudere il mercato

Una pura formalità l'ufficialità dell'approdo al Catania SSD di Manuel Sarao. L'esperto attaccante ha già lavorato con i compagni in ritiro, giocando da protagonista la partitella in famiglia. Un profilo importante quello della punta centrale, proveniente dal campionato di Serie C: una scelta particolarmente gradita dalla tifoseria che ritrova alle falde dell'Etna un giocatore che ha già fatto vedere di avere discreti numeri in una categoria superiore e che già conosce l'ambiente rossazzurro.

In Serie C nel 2020/21 l’attaccante ha indossato la maglia del club etneo collezionando 29 presenze, segnando 8 gol e realizzando 2 assist. In passato ha ottenuto una promozione in Serie B con la Reggina. In Serie C ha indossato le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane, del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla, del Cesena e del Gubbio. Inoltre ha guadagnato l’accesso ai playoff per la promozione tra i cadetti in 4 occasioni. Il calciatore ha disputato 287 gare e realizzato 60 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.

Per chiudere il mercato i dirigenti rossazzurri cercano adesso qualche altra pedina Under e un paio di eventuali ultimi colpi che completino l'organico a disposizione di mister Giovanni Ferraro.