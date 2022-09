Catania SSD, ufficiale l'arrivo di Sarno

Il CataniaSSD ha annunciato ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno, nato a Napoli l'11 marzo 1988. Arriva dunque la conferma rispetto a quanto già anticipato nei giorni scorsi circa il ritorno del forte attaccante alle falde dell'Etna

Con il Calcio Catania, nel 2019, l'esterno offensivo ha collezionato 28 presenze e realizzato 6 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali. In carriera, Sarno ha conquistato quattro promozioni in Serie B: la più recente nel 2018 con il Padova, centrando il 1° posto nel girone A del campionato di Serie C così come accadde nel 2017, nel girone C del campionato Lega Pro con il Foggia, e nel 2014, nel girone A in Prima Divisione con la Virtus Entella; nel 2012, con la Virtus Lanciano, Sarno vinse i playoff, siglando due gol e firmando un assist nell'arco delle quattro partite decisive. L’attaccante campano, approdato al settore giovanile del Torino con il titolo di enfant prodige del calcio italiano e completata la trafila nel vivaio della Roma, ha giocato anche con la Sangiovannese, il Giulianova, il Brescia, il Potenza, la Pro Patria, la Reggina e la Triestina. In bacheca, anche una Coppa Italia Lega Pro nel 2016, una Supercoppa di Lega Pro nel 2017 ed una Supercoppa di Serie C nel 2018.

Sarno, che indosserà la maglia numero 30, ha già sostenuto i primi allenamenti agli ordini di mister Ferraro.