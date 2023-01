Catania SSD, Ferraro: "Il presidente ci ha caricato, abbiamo lavorato bene"

Torna il campionato e per il Catania è il momento della verità: occorre affrontare il girone di ritorno col coltello fra i denti per archiviare al più presto la pratica promozione in Serie C. Giovanni Ferraro, tecnico dei rossazzurri, ha parlato alla vigilia della partita con il Ragusa, in programma domani, domenica 8 gennaio, alle 14:30 allo stadio "Angelo Massimino".

“Faccio gli auguri di buon anno a tutti i tifosi del Catania e alla società - ha detto l'allenatore -. Bisogna ripartire in questo girone di ritorno più forti di prima. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per il lavoro svolto in questa pausa natalizia. Abbiamo fatto anche qualche giorno in meno di riposo rispetto ad altre squadre, segno della professionalità e della disponibilità del gruppo, che ringrazio per questo. Ho detto alla squadra che adesso bisogna mettere alle spalle quanto fatto all’andata".

La carica di Pelligra e il prossimo avversario. "Oggi il presidente ci ha caricati - ha dichiarato Ferraro -. Abbiamo un vantaggio di 10 punti ma da domani dobbiamo pensare solo a vincere. Ragusa? Finire un girone d’andata con 10 punti di vantaggio è una grande cosa. Abbiamo fatto un buon primo tempo di campionato. La squadra di Raciti è una buona realtà e gioca con grande ritmo. Come dico da inizio campionato giocare contro di noi per gli avversari è semplice, noi sappiamo l’importanza del Catania. Affronteremo una squadra ben organizzata che gioca col 3-5-2. Attendiamo 17 finali e dobbiamo dare un’impronta importante al Catania, arrivando soprattutto alla vittoria del campionato. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo da raggiungere. A livello mentale la squadra l’ho vista bene. Ci siamo ritrovati il 27 fino al 30 e questa settimana già da lunedì ci siamo allenati. Siamo tutti uniti. Non ho ancora deciso la formazione da schierare domenica, nelle prossime ore faremo una riunione interna con lo staff per valutare anche la situazione legata all’infermeria".

Capitolo mercato e alcune riflessioni sul gruppo e sui singoli. "Grella e Laneri sono al lavoro per portare qualcuno - spiega il tecnico degli etnei -. Per quanto concerne Litteri siamo a buon punto e settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo, lo sta valutando lo staff medico. Vitale? Il Catania non prescinde da un solo calciatore. Abbiamo una rosa importante e tutti dobbiamo essere pronti per questo campionato. Tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. La società ci sta dando delle indicazioni precise e noi dobbiamo rispettarle. La sosta ci è servita per ricaricare le energie, sia mentalmente che fisicamente. Giovani? Qualcuno lo abbiamo portato in Prima Squadra, il settore giovanile sta lavorando molto bene. È importante anche valorizzare il lavoro delle giovanili. Contro il Trapani ho portato in panchina Privitera, ragazzo che ha gamba e voglia. Tra gli Under c’è anche Alessandro Russotto che si è messo in condizione da 10 giorni, può trovare spazio anche lui. Più Under abbiamo disponibili, più aumentano i benefici. Corallo? I nostri ragazzi del nostro settore giovanile sono molto bravi e possono fare bene. Bani è un giocatore parecchio importante e può trovare spazio come tutti. Pedicone potrebbe partire titolare, è da 10 giorni che lavora con il gruppo. Potrebbe scendere in campo anche dall’inizio perché possiede qualità, grande capacità di spinta. È un ragazzo di prospettiva. Dobbiamo cominciare a farlo giocare per acquisire gradualmente il ritmo gara, magari inserendolo pian pianino con spezzoni di partite. Ho cercato di mettere Giovinco sempre vicino alla punta per aiutarlo. Può essere titolare domani dall’inizio come anche subentrante"

Scelte di formazione e non solo. "Coppia centrale difensiva Somma-Castellini o Somma-Ferrara? Abbiamo dei calciatori che possono giocare liberamente - avvisa Ferraro -. De Luca e Sarao possono giocare insieme, abbiamo tanti calciatori in avanti. Russotto quando è entrato negli scorsi match ha fatto una buona gara. Fortunatamente in attacco siamo ben assortiti. Tutti dobbiamo azzerare il girone d’andata e da domani ci giochiamo tutti la nostra riconferma qui a Catania. Per me è titolare in una squadra di calcio come questa lo siamo tutti. Noi siamo tutti titolari in questo progetto: allenatori, staff, dirigenza e società. Conta il bene del Catania, sempre”.