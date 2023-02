Catania SSD: gran lavoro a Ragalna, Groaz entusiasta

Il Catania, al Totuccio Carone di Ragalna, continua a lavorare senza sosta per raggiungere l'obiettivo promozione. Nella giornata di ieri, 14 febbraio, al termine della seduta di allenamento il portiere rossazzurro Alessandro Groaz è intervenuto ai microfoni della stampa parlando anche del suo ingresso in campo nel corso della ripresa del match casalingo contro la Mariglianese. “Domenica stavo bene - ha detto -. Sono contento per me e per la squadra anche perchè abbiamo ribaltato il risultato della partita, disputando un buon secondo tempo. Nella ripresa avremmo potuto segnare altre reti considerando le innumerevoli occasioni create. Fino a questo momento non ho mai preso goal - aggiunge l'estremo difensore -. Questo mi rende ancora più felice. In generale la difesa subisce poche marcature. Sono stato pure fortunato che nelle gare in cui ho giocato ho ricevuto pochi tiri. Mi trovo benissimo anche con i difensori che mi aiutano parecchio. Dal primo minuto nella sfida di Locri? Vedremo in settimana quali saranno le scelte del tecnico. Non sono l’unico 2004 in rosa. Inoltre è arrivato Baldassar dal Pordenone quindi ci sono maggiori opzioni. Bisognerà vedere anche come sta Mattia (Vitale). Tra me e Bethers c’è un grande rapporto. Abbiamo una certa affinità e iviamo molto bene la concorrenza. Tant'è vero che siamo spesso insieme, mi trovo molto bene con lui. Io mi ispirio a Buffon, sto migliorando molto anche con i piedi. Il merito è attribuibile pure al lavoro svolto con mister Tomei. Sto bene qui e sogno di riportare il Catania tra i professionisti. Mi piacerebbe restare e proseguire la scalata in rossazzurro verso la Serie A. Sono stato accolto molto bene dai tifosi".