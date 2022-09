Catania SSD: ufficiale il colpo Somma, abbonamenti a quota 6672

Michele Somma è ufficialmente un calciatore del Catania. Il difensore, nato a Salerno il 16 marzo 1995, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e ha vissuto l’esordio in Primavera con la Roma collezionando 60 presenze e 5 reti. Il giocatore ha vinto una Supercoppa di categoria e ha disputato nel 2014/15 due partite in Serie A (la prima in maglia giallorossa e la seconda con quella dell’Empoli). Lunga trafila nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 21 (26 presenze complessive e un gol con la maglia dell'Under 20).

Dal 2015 al 2018 in Serie B con il Brescia ha giocato 60 partite. Nelle 2 annate successive ha maturato un'esperienza in Spagna con il Deportivo La Coruña, in Segunda División. Dal 2020 al 2022 a Palermo che ha conquistato la promozione in B.

Intanto gli abbonamenti in vista della prossima stagione rossazzurra raggiungono quota 6.672 e viene annunciato che i botteghini di Piazza Spedini verranno aperti dalle 9:00 di giovedì 8 settembre. Gli sportelli saranno in funzione esclusivamente per la vendita degli abbonamenti. Al fine di rendere più rapide le operazioni di sottoscrizione la società etnea richiede di:

- consegnare copia cartacea del seguente modulo già compilato e firmato (https://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/pdf/it/catania-modulo-abbonamento-2023.pdf);

- esibire la ricevuta della card "We Catania".

I botteghini saranno attivi dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Sabato, invece, l'apertura è prevista dalle 9:00 alle 14.00.

Domenica giorno di chiusura. Le Card "We Catania" sottoscritte sono 10.414.