Catania SSD, squadra serena e applicata: Litteri in gruppo, Russotto in stato di grazia

Catania SSD al lavoro dopo la vittoria di Locri con il San Luca, con una novità in arrivo dal mercato con l'acquisto di Alessandro De Respinis e un gruppo super motivato che vede avvicinarsi la conquista dell'obiettivo stagionale. Al "Totuccio Carone" di Ragalna è andato in scena ieri un allenamento a porte aperte per la stampa. Nota lieta il rientro in gruppo dell’attaccante catanese Gianluca Litteri. Differenziato per il compagno di reparto Jefferson, Sarno non ancora al top.

Alla fine della seduta Andrea Russotto ha parlato ai microfoni dei giornalisti. "Fa piacere segnare ed essere utile alla squadra, questo è importante - ha detto Russotto -. Però a prescindere da chi fa goal, da chi parte dall’inizio e da chi subentra l’importante è il risultato finale. Dobbiamo mettere al primo posto quelle che sono le sorti e il bene del Catania, penso che questa squadra lo stia facendo in tutti i suoi elementi. Questo è quello che più conta. Di questo Catania cosa mi piace di più? Innanzitutto penso che ci sia una società importante, che questa sia una base fondamentale per la riuscita di un campionato. Purtroppo ho vissuto situazioni non facilissime qui a Catania perché la società veniva da un periodo difficile, da un momento di smantellamento generale".

Sull'arrivo di De Respinis e il recupero di Litteri. "Avevamo bisogno anche di lui - spiega l'attaccante -, l’importante è che si senta parte integrante sin da subito di questo gruppo. Non è facile arrivare a gennaio, soprattutto in un gruppo che sta facendo bene. Siamo contenti anche per Gianluca Litteri che è rientrato. Sono sicuro che ci darà una grossa mano".

"Ripetere il filotto positivo iniziale del girone d’andata così da chiudere il campionato? Io penso che in questo momento sia importante pensare partita dopo partita - ammette Russotto -. Domenica c’è una nuova gara, pensiamo a questa. Naturalmente abbiamo fatto qualcosa di importante nel girone d’andata, questo è sotto gli occhi di tutti, però le sfide del ritorno sono diverse, i punti che si perdono diventano più pesanti. La classifica la guardiamo perché è giusto che sia così, è anche corretto non farlo per non adagiarsi sul distacco, sappiamo che stiamo facendo qualcosa di importante ma se non otteniamo il risultato finale, che è la vittoria del campionato, poi i record rimangono ma servono a ben poco".

Russotto trasformato nelle ultime due stagioni. "Sono cambiato e cresciuto sotto tanti punti di vista - ha detto -, soprattutto quello mentale perché poi sono anche diventato papà. Gli anni vanno avanti quindi cerchi di limare tanti atteggiamenti che ti hanno condizionato in negativo. Per me è una grande opportunità far parte di questo gruppo e della rinascita di questa società quindi cerco di sfruttarla nel migliore dei modi limando atteggiamenti che mi hanno danneggiato in passato. Cosa è cambiato? Sbagliare deve aiutarti a non farlo più. Fare sempre gli stessi errori vuol dire non maturare, non crescere. Io penso di essere maturato sotto il punto di vista mentale, di aver appreso dai miei tanti lati negativi del mio carattere. Si cresce, si capiscono determinate cose e forse l’aver avuto paura di non poter far parte di questo progetto a inizio anno mi fa vivere ancora meglio questa esperienza. Nel senso che mi fa capire quanto sia importante, quanto l’abbia voluta e quindi adesso che ci sono voglio godermela e cercare di fare il meglio possibile. inizio anno si parlava di categoria, sapete il legame che c’è tra me e questa città, ma far parte di questo progetto era la priorità. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità e voglio ripagare questa fiducia nel migliore dei modi".