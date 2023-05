Catania SSD, stangata del giudice sportivo per Lorenzini

Sono 4 i turni di squalifica per il difensore del Catania, Filippo Lorenzini, che ha rimediato l'espulsione domenica dopo gli avvenimenti verificatisi nel corso del match di Poule Scudetto contro il Sorrento, perso per 2-0 dagli etnei al "Massimino" .

Sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativamente agli spareggi di Serie D e alle partite valide per la Poule Scudetto. Nello specifico la squalifica per il giocatore arriva "per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale". Inoltre si segnala che 5 calciatori catanesi entrano in regime di diffida. Si tratta di Francesco Lodi, Giuseppe Rizzo, Andrea Russotto, Manuel Sarao e Mattia Vitale. Infine si segnala che se il Catania riuscisse ad accedere alla fase successiva della competizione le ammonizioni sarebbero azzerate.