Catania SSD: nuovo sito online il 21 dicembre, inaugurato store ufficiale

Giornata importante in casa Catania SSD con l'inaugurazione molto attesa in città dello store ufficiale di via De Felice con tanto di taglio del nastro che ha visto la presenza dell'intera governance rossazzurra con in testa il patron Rosario Pelligra e Cecilia Amenta, responsabile del Catania Point.

L'occasione è stata propizia per lanciare un'altra notizia. Infatti da giorno 21 dicembre sarà online il nuovo sito ufficiale del club etneo. Una piccola anteprima è stata svelata ma si profilano tante sorprese. Ancora una volta la società ha dimostrato un'attenzione marcata alle esigenze dei tifosi e l'annuncio ha già scatenato la loro fantasia.