Catania, partitella con il Taormina: 5-0, molto bene Giovinco

Secondo allenamento congiunto per il Catania che oggi ha ospitato al "Totuccio Carone" di Ragalna il Città di Taormina. Archiviata la parte iniziale della seduta odierna agli ordini di mister Ferraro, il Catania ha completato il programma di lavoro disputando una partitella contro la compagine che milita nel girone B del campionato regionale di Eccellenza. Il test si è concluso sul 5-0 dopo 80 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 40’. Particormente vivace la prestazione della squadra rossazzurra, che sta pian piano rodando i meccanismi di squadra. Per il tecnico degli etnei l'opportunità di valutare diverse soluzioni tecnico-tattiche in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, con l'esordio in Coppa Italia fissato già per il prossimo 21 agosto. Ispirato Giovinco che segna e convince con ottime giocate, oltre a prendere anche una traversa su calcio piazzato.



Le reti:

5’ pt - Accelerazione e cross da sinistra di De Luca, palla in rete dopo la deviazione di un difensore: 1-0;

33’ pt - Dopo la traversa colpita dagli ospiti con Assenzio (27’), il Catania raddoppia con un destro dal limite di Giovinco: 2-0;

3’ st - Forchignone entra in area e supera il portiere avversario con una conclusione sul primo palo: 3-0;

22’ st - Dopo la traversa di Giovinco su punizione (17’), a segno Sarao con un tocco che scavalca il portiere in uscita: 4-0;

26’ st - De Luca trasforma il rigore concesso per un fallo ai danni di Di Grazia: 5-0.

Catania (4-3-3) - Bethers; Rapisarda (13’st Ferrara), Castellini, Lorenzini, Chinnici; Rizzo (13’st Di Grazia), Lodi (20’st Vitale, aggregato), Palermo (13’st Bani, aggregato); Forchignone (13’st Sarao), Giovinco (20’st Frisenna), De Luca. Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino, Alessandro e Andrea Russotto.

Città di Taormina: Cirnigliaro (28’st Garcia); Pulvirenti (15’st Pantano), Echeverria, Trovato (34’st Caltabiano), Godino (15’st Lo Re); Ferraù (15’st Quintoni), Assenzio (37’st Tonzuso), Viscuso (1’st D’Amico); Biondo (28’st Ferio), Cannavò (1’st Famà), Lucarelli. Allenatore: Coppa.

(foto: Catania SSD)