Catania SSD, ad Aci Sant'Antonio 8 reti rossazzurre

Il Catania è sceso in campo ieri al "Comunale" di Aci Sant’Antonio per un allenamento congiunto con la formazione locale (partecipante al campionato regionale di Promozione). Il via al campionato è sempre più vicino e l'occasione è stata propizia per testare lo stato di forma della squadra etnea. Le compagini hanno svolto la parte iniziale del programma pomeridiano agli ordini dei rispettivi allenatori e dopo hanno disputato una partitella. Nell’arco dei 90 minuti di gioco i rossazzurri hanno messo a segno 8 gol. Gli etnei hanno mantenuto inviolata la propria porta. Programmi di lavoro individualizzati per Di Grazia, Ferrara, Frisenna, Palermo, Pino e Alessandro Russotto.

Marcatori: pt 1’ Sarao, 27’ Sarao, 30’ Sarao, 44’ Lodi; st 30’ Litteri, 32’ Giovinco, 42’ Litteri, 44’ Giovinco.

Catania primo tempo (4-3-3) - Groaz; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.

Catania secondo tempo (4-2-3-1) - Groaz (dal 23’ Bethers); Boccia, Somma (dal 35’ Lubishtani), Lorenzini (dal 21’ Castellini), Chinnici; Buffa, Bani; An. Russotto, Giovinco, Forchignone (dal 42’ Agostinho, aggregato); Litteri.

Allenatore: Ferraro.

(fonte foto: Catania SSD)