Catania SSD, Under 15 vince il titolo provinciale

Al “Pino Bongiorno” di Caltagirone, nel pomeriggio di ieri, l’Under 15 del Catania ha conquistato il titolo provinciale imponendosi per 4-1 sul Città di Palagonia. Il successo nella finale playoff reca le firme di Luca Aiello, Andrea Sciuto, Gabriele Omobono e Stefano Bonina. Per i giovani rossazzurri nati nel 2008 e nel 2009, guidati da Giuseppe Calvaruso, è il coronamento di una stagione ricca di soddisfazioni e caratterizzata infine dall’auspicata crescita calcistica individuale e collettiva.



Campionato Provinciale Under 15 – Playoff, finale

Mercoledì 24 maggio - Campo “Pino Bongiorno” – Caltagirone (Catania)



Città di Palagonia-Catania 1-4

Reti: pt 23° Aiello, 30° Fagone (P), 33° Sciuto; st 5° Omobono, 21° Bonina.



Città di Palagonia: Mazzara (Mammana); E.Moschetto, Mangiaratti, Cona (Altieri), Salerno, Catena, Fagone, Asta, Catalano (D.Moschetto), Spadola (Di Stefano), Creati (Avila). A disposizione: Lauria, Lo Monte. Allenatore: Vasile.



Catania: Torre; Lauria (Pulitano), Pisasale, Sciuto, Rizzotti, Racca, Aiello (Finocchiaro), Rapisarda (Randazzo), Omobono (Panvini), Tringale (Sottile), Ferlito (Bonina). A disposizione: Calanna; Palumbo, Zinna. Allenatore: Calvaruso.



Tempi di recupero: pt 0’; st 4’.

Arbitro: Francesco Vecchio (Catania).