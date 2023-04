Catania SSD, verso il tutto esaurito del "Massimino" per la festa con Pelligra

La città di Catania attende con ansia la partita di domenica sera contro la Polisportiva Santa Maria Cilento per festeggiare insieme al presidente Ross Pelligra allo stadio "Angelo Massimino" (che sarà sold-out) la promozione in Serie C del Catania SSD. In settimana ha parlato ai microfoni dei giornalisti il centrocampista rossazzurro Simone Baldassar, giunto alle pendici dell'Etna nel corso del mercato di riparazione.

"Questa esperienza mi serve soprattutto per l'aspetto mentale - ha spiegato Baldassar - perché è la prima volta che sto fuori casa ed è il mio primo anno tra i grandi. Sto imparando molto dagli over che mi stanno insegnando parecchio sia in campo che fuori riguardo l'atteggiamento mentale e anche su come migliorare sul terreno di gioco".

"Nelle giocate Ciccio (Lodi n.d.r.) mi dice sempre di pensare prima e nei contrasti di andare sempre duro - prosegue il centrocampista -. A Pordenone negli allenamenti si andava un pochino più piano ma qui si va sempre forte, quindi non tolgo mai la gamba. Cosa provo al Massimino? È forte la voglia di spaccare il mondo perché io voglio far bene. Poi è bello quando entri in campo ma quando sto giocando penso solo a quello e non all'ambiente attorno a me. L'affetto della tifoseria al Nord è diversa rispetto a qui, comunque a Pordenone non c'erano così tanti tifosi, quindi mi piace essere conosciuto e avere un tifo così caloroso. Domenica ci sarà una grande festa, sono emozionato e carico: non vedo l'ora che sia domenica perché viene anche il mio migliore amico, è la prima volta che scende giù a trovarmi".