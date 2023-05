Catania SSD: verso la sfida di Poule Scudetto al Sorrento, De Luca carica l'ambiente

Giuseppe De Luca, attaccante del Catania, rilascia delle dichiarazioni alla stampa dopo la prima seduta settimanale di lavoro svoltasi allo stadio 'Angelo Massimino" in vista del match contro il Sorrento, valido per la Poule Scudetto. "Sarà una gara molto difficile domenica - amette -. Prepararemo la partita come abbiamo sempre fatto, sarà un bello spettacolo pure perchè giocheremo davanti al nostro pubblico. Questo è un motivo in più per vincere e reagire subito con una vittoria dopo avere terminato il campionato perdendo con il Trapani. Noi siamo il Catania a prescindere dall’avversario. Siamo consapevoli del nostro valore e ci teniamo a vincere assolutamente. Quest'anno ognuno di noi ha dato il proprio contributo. Queste sono sfide da dentro o fuori e vogliamo portare a casa lo scudetto".

"È stato un campionato difficile - prosegue l'attaccante -, ma sappiamo che il prossimo lo sarà ancora di più. Praticamente è un altro mondo con squadre molto attrezzate. Soddisfatto della mia stagione? Sono sincero: qualche rete in più l'avrei potuta realizzare, comunque penso che sia stata una buona stagione. L'obiettivo lo abbiamo raggiunto ed è quello che volevamo tutti. Prima viene il Catania e poi i calciatori. Il momento più bello della stagione è stato quando abbiamo ottenuto matematicamente la vittoria del campionato".

Il Catania nella mia carriera ha inciso tanto. Sono venuto qui per un unico obiettivo: riportare insieme a tutti i miei compagni il Catania in Serie C. Questa piazza ti dà tanto sotto tutti i punti di vista - spiega De Luca - Vedere la passione e gli abbracci dei bambini e della gente che ti ferma per strada è qualcosa di unico. Mi auguro di andare avanti con questa maglia e di regalare altre gioie al nostro pubblico e alla società, se lo meritano. German Denis si ritira? Per me è stato fondamentale quando ero in Serie A. Mi aiutava su certe cose che magari, essendo giovane, non avevo ben chiare. È stato un onore giocare con lui. È un grande calciatore, professionista e uomo. Sono felice di averci giocato insieme e spero di rivederlo al più presto".