Catania-Vibonese, probabili formazioni: Lodi in regia, chance per Forchignone in attacco?

Il Catania è pronto a tornare in campo al "Massimino". Alle 15:00 la squadra di mister Giovanni Ferraro scenderà sul proprio rettangolo verde contro la Vibonese, in occasione della quarta giornata del Girone I di Serie D. I rossazzurri dovrebbero giocare con l'ormai consolidato 4-3-3. Tra i pali il "solito" Bethers. In difesa dovrebbero essere scelti Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. Al centro del campo Lodi, Rizzo e Vitale, nuovamente disponibile dopo aver scontato un turno di squalifica. Nel tridente d'attacco potrebbero essere schierati dal 1' Forchignone, Sarao e Giovinco. La "Zanzara" non ci sarà: il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata l'attaccante De Luca, espulso nel corso del match contro il Licata. Nella Vibonese del patron Caffo, catanese DOC, rientra Balla. A causa di un infortunio, invece, l’esterno sinistro Trajkovski non potrà essere della partita.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-VIBONESE

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Forchignone, Sarao, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro

VIBONESE (4-3-3): Rendic, Tazza, Sparandeo, Bonnin, Palazzo; De Marco, Basualdo, Anzelmo; Balla, Albisetti, Szymanovski. Allenatore: Giacomo Modica.

A dirigere l’incontro Catania-Vibonese l'arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca (Merano) e Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo).