Il Catania Women vola a Malta: crescita costante per le giovani rossazzurre

Il Catania stringe legami con Malta. È andata in scena infatti una gara amichevole tra le rossazzurre e la Nazionale Malta Women Under 19, vinta proprio dalle etnee. Il responsabile del dipartimento femminile etneo, Massimiliano Borbone, e il segretario Pino Fichera sono stati accolti nella sede della Federazione maltese dal presidente Bjorn Vassallo, dall’allenatore Michele Marcolini e da Kurt Formosa, Chief Football Officer. La società dell’elefante ha ringraziato il club per l’ospitalità e la calorosa accoglienza.

Malta Women Under 19-Catania Women 0-1

Al “Centenary Stadium” di Attard le etnee battono le avversarie grazie a un goal arrivato al 13’ della ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Virginia Basilotta. Caruana ha respinto il colpo di testa di Anna Zappalà ma il tap-in di Beatrice Vitale è stato fatale. “È stata un’esperienza unica e siamo grate alla società per averci dato questa opportunità – dice l’autrice del goal -. Ho provato una grande emozione per il gol ma voglio sottolineare che il merito della vittoria è di tutta la squadra, in fase difensiva le mie compagne sono state perfette”.

L’allenatore Peppe Scuto parla alla fine della partita dell’atteggiamento delle sue atlete. “L’approccio è stato ottimo, aggressività e attenzione ci hanno permesso di esprimerci bene fino ad arrivare alla rete. Tramite le difficoltà accusate specialmente nella parte finale del match, le ragazze si sono arricchite anche oggi sul piano dell’interpretazione e della gestione tattica. Tra le avversarie ho visto molte giovani di valore, sappiamo che il movimento maltese è in una fase di crescita. Siamo felici per questa prestigiosa affermazione e grati al nostro club”.

“Il dialogo con il presidente Vassallo, i dirigenti e i tecnici maltesi è stato molto proficuo e interessante: abbiamo discusso di metodi, strutture, prospettive e programmi d’allenamento in ambito giovanile - afferma invece Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del Catania -. La cordiale accoglienza è stata la ciliegina sulla torta, abbiamo apprezzato stile, disponibilità e qualità”.

Tabellino amichevole internazionale

Lunedì 13 febbraio - “Centenary Stadium” -

Rete: st 13’ Vitale.

Malta Women U19: Caruana (Borg); Camilleri (Camenzuli), Mifsud, Mallia (Azzopardi), I.Farrugia, Sciberras (Blihi), Bartolo (Al Girbi), Gatt, Carella, L.Farrugia (Grech), Cortis. A disposizione: Antonelli, Celeste, Fava. Allenatore: Schembri.

Catania: Puglisi; Pietrini (K), Chiricò, Lanteri, Fiorile (Russo), A.Zappalà, Basilotta (Villani), Di Stefano (VK), Vitale, Musumeci, Suriano. A disposizione: Orlando; Messina, Mussumeci, S.Zappalà. Allenatore: Scuto.

Ammonizioni: Lanteri (C).

Arbitro: Joanna Vassallo (Malta).