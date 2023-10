Il Catania torna a vincere, basta Di Carmine: Taranto battuto

Al Catania basta una rete di Samuel Di Carmine al 66' di una partita molto equilibrata, intensa e combattuta per portare a casa l'intera posta: etnei premiati dal guizzo del proprio attaccante su assist di Marsura, ma è stata una sfida - quella valida per la nona giornata del campionato di Serie C girone C - molto complicata da affrontare quella col Taranto, anche dal punto di vista psicologico dopo le ultime due gare deludenti e lo scarso rendimento casalingo. Un successo fondamentale per riprendere la marcia e impattare con una settimana ricca di appuntamenti: la truppa di Luca Tabbiani adesso dovrà affrontare Monterosi Tuscia e Avellino, due match che daranno risposte sul tipo di campionato che potrà fare il sodalizio rossazzurro.

Luca Tabbiani mischia le carte e propone un Catania con un modulo tattico diverso dal consueto 4-3-3. Etnei in campo col 4-4-2, con gli esterni di centrocampo offensivi Chiricò e Marsura. Bethers in porta, Bouah e Mazzotta esterni del pacchetto arretrato, completato da Castellini e Curado; in mezzo Ladinetti e Zammarini; davanti Bocic e Di Carmine. Ezio Capuano dal canto suo propone un 3-5-2. Il suo Taranto gioca sul rettangolo verde del Massimino con Vannucchi tra i pali; De Santis, Antonini e Riggio dietro; in mezzo al campo operano Mastromonaco, Romano, Calvano, Zonta e Panico; davanti ci sono Kanoute e Cianci.

Partita molto tattica nel primo tempo, con pochissimi spunti degni di nota. Si fa vedere Chiricò, con un tiro fuori misura al 10' prima, poi con una punizione velenosa dal limite parata da Vannucchi al 20'. Dieci minuti più tardi pericoloso Di Carmine che raccoglie bene il cross di Bouah ma il cui tiro al volo viene bloccato magistralmente dall'estremo difensore tarantino. Ospiti reattivi e in palla, dimostrano di non avere timore dei rossazzurri e di saper prendere le contromisure rispetto alle novità tattiche proposte dal Catania, che proprio non riesce a farsi valere in zona gol. Il duplice fischio finale della prima frazione di gara viene accompagnato dai fischi del pubblico di fede rossazzurra.

La ripresa si apre con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo. Al 55' guizzo del Catania con una bella azione culminata nella conclusione di Di Carmine da dentro l'area di rigore che si perde fuori di un soffio rispetto al palo alla sinistra di Vannucchi. Le due squadre col passare dei minuti cambiano volto con le classiche sostituzioni. I padroni di casa cercano di proporsi con maggiore costanza col passare dei minuti. Al 66' lampo del Catania e rete di Samuel Di Carmine: sponda di testa di Marsura e incornata vincente del numero 10 etneo che insacca alle spalle di Vannucchi. Esplosione di gioia del pubblico di fede catanese. Mister Tabbiani cerca sicurezza e protezione del risultato, al 70' manda in campo Lorenzini per Bocic. Al 72' Chiricò va alla conclusione accentrandosi dalla destra, bravo Vannucchi a chiudere in corner. Poco dopo Curado sull'angolo colpisce la traversa. Gli ultimi minuti sono di gestione per il Catania che opera ancora cambi e vuole portare a casa l'intera posta e costruire una nuova consapevolezza di sè partendo da una vittoria preziosa alle porte di una settimana durissima con gli impegni con Monterosi Tuscia ed Avellino. Il Taranto cerca di mettere pressione con alcuni piazzati insidiosi e alcuni tiri però fuori misura, ma gli avversari tengono botta e con Zanellato (un palo colpito) vanno vicini al raddoppio in pieno recupero. Dopo 5' di extra-time tutti negli spogliatoi: i tifosi rossazzurri possono tirare un sospiro di sollievo così come Tabbiani, finito sulla graticola in settimana dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia di domenica scorsa.

CATANIA-TARANTO 1-0 66' Di Carmine

CATANIA (4-4-2): Bethers 6; Bouah 6.5, Castellini 6, Curado 6, Mazzotta 6; Chiricò 6 (dal 82' Dubickas sv), Ladinetti 6 (dal 61' Rizzo 6.5), Zammarini 6, Marsura 6 (dal 82' Zanellato 6); Di Carmine 6.5 (dal 83' Sarao sv), Bocic 5.5 (dal 70' Lorenzini 6). A disp.: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella. All.: Tabbiani 6

TARANTO (3-5-2): Vannucchi 6.5; De Santis 6, Antonini 6, Riggio 6; Mastromonaco 6 (dal 73' Bifulco 5.5), Romano 6 (dal 74' Samele 5.5), Calvano 6, Zonta 6 (dal 46' Fiorani 5.5), Panico 6 (dal 46' Ferrara 5.5); Kanoute 6, Cianci 5.5. A disp.: Loliva, Di Serio, Enrici, Hysaj, Heinz, Kondaj, Capone, Bonetti, Papaserio. All.: Capuano 6

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Pizzoni (Frattamaggiore) e Cesarano (Castellammare di Stabia)

Quarto ufficiale: Torreggiani (Civitavecchia)

AMMONITI: De Santis, Sarao

NOTE

Angoli: 4-2

Recupero: 1'5'

Catania-Taranto: 17.046 spettatori al “Massimino”