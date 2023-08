Catania, un altro attaccante alla corte di mister Tabbiani

Edgaras Dubickas dal Pisa sbarca al Catania. Acquisito a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante nato a Marijampol? il 9 luglio 1998. Nelle ultime due stagioni in Serie C ha realizzato 18 reti con il Piacenza e il Pordenone. In entrambe le esperienze ha ottenuto con i suoi compagni l’accesso ai playoff. Nel 2016 arriva in Italia ha completato la formazione calcistica nella Primavera del Crotone. È andato a Lecce dal 2017 al 2021 conquistando la promozione in Serie B nel 2018. Nel torneo cadetto ha sancito il ritorno dei salentini nella massima serie nel 2019. In terza serie ha indossato pure le maglie della Sicula Leonzio, del Gubbio e del Livorno.