Il Catania verso i playoff: domani allenamento aperto, ci sarà il ritiro

Prosegue la preparazione dei rossazzurri in vista dell’esordio nei play off, in calendario martedì 14 maggio in trasferta contro una formazione individuata dal sorteggio che si terrà domenica 12 nella sede della Lega Pro, a Firenze.

Anche domani, giovedì 9 maggio, Rapisarda e compagni si alleneranno alle 17.00 al “Massimino” e i tifosi potranno assistere alla seduta dalla Tribuna B: se le condizioni meteorologiche dovessero rivelarsi proibitive, la Tribuna B resterebbe chiusa e sarebbe consentito agli spettatori l’accesso alla Tribuna A. In entrambi i casi, ingresso libero fino alla capienza omologata e porte aperte dalle ore 16.30. L’opzione definitiva relativa al settore aperto sarà comunicata attraverso il sito, l’app CataniaFC e le pagine social ufficiali.

Venerdì alle 12.45, in sala stampa, mister Zeoli risponderà alle domande dei giornalisti.

Dopo l’allenamento in programma sabato mattina, partenza per Fiuggi, sede del ritiro pre-gara fino a lunedì pomeriggio, quando i convocati raggiungeranno una località nei pressi dello stadio della squadra avversaria.