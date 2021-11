Catania-Vibonese, ufficiale: si gioca il 10 novembre

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Catania

Rinviata a causa del forte maltempo che ha messo in ginocchio Catania la scorsa settimana, la sfida degli etnei contro la Vibonese ha una data ufficiale di recupero. Questo il comunicato:

"La Lega Italiana Calcio Professionistico ha ufficializzato la data e l'orario del match Catania-Vibonese, valevole per la dodicesima giornata del campionato Serie C 2021/22 - Girone C: la gara sarà disputata mercoledì 10 novembre, con inizio alle 20.30"