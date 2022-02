Catania perfetto in campo: seconda vittoria consecutiva senza subire gol

Serie C Girone C

Il Catania vince senza mezze misure sul campo. Un squadra capace di andare oltre il contorno fatto di attesa per l'asta del 4 marzo e la nuova penalizzazione di due punti inflitta dal Tribunale Nazionale Federale. Un gruppo, quello di Baldini, sempre sul pezzo da inizio anno, quando la spina sembrava essere sul punto di essere staccata da un momento all'altro. Adesso anche dal punto di vista difensivo la squadra, con l'arrivo di Lorenzini, sembra aver corretto quelle pecche palesate nel corso del girone di andata.

Contro la Virtus Francavilla basta così una rete, quella siglata da Biondi nel secondo tempo. Non serve l'apporto costante di Moro in zona gol per trovare punti pesanti. Si palesa invece sia contro la Juve Stabia che oggi un equiilibrio difensivo importante, con la coppia Lorenzini Monteagudo che inizia a trovare le giuste misure e la giusta affinità. Più uomini al gol, oggi tocca a Biondi, in settimana mattatore è stato invece Simonetti. La regia di Cataldi mostra segni di personalità e verticalizzazioni importanti. Baldini trova la quadra. Adesso Catania cerca invece acquirenti. Il campo da solo non può bastare, serve un progetto serio per andare avanti.

TABELLINO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (75′ Provenzano), Simonetti (45′ Russini); Biondi (83′ Russotto), Moro (75′ Sipos), Greco

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Gianfreda; Pierno, Prezioso (67′ Franco), Toscano, Tchetchoua, Ingrosso; Patierno (67′ Ventola), Maiorino (53′ Tulissi, 77′ Carella).