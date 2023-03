La catanese Vittoria Musumeci convocata in Nazionale Under 15

Una giocatrice del Catania Women è stata convocata dalla Nazionale Femminile Under 15. Si tratta di Vittoria Musumeci chiamata in occasione dello stage in corso fino a sabato 4 marzo nel Centro di Preparazione Olimpica CONI a Tirrenia (Pisa) nell’ambito del Programma di Sviluppo di Formazione Tecnica ed Educativa “Calcio +15” U15 Femminile. La selezionatrice Viviana Schiavi ha convocato 30 atlete che stanno lavorando in Toscana. Musumeci, classe 2008, è una attaccante rossazzurra. La giovane catanese è l’unica calciatrice che arriva dalla Sicilia.