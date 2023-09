Il Catania Women espugna Palermo: il derby è rossazzurro

Splendida impresa del Catania Women, che all’esordio nel girone C del campionato di Serie C s’impone per 3-2 in casa del Palermo: rossazzurre in vantaggio quasi per l’intera gara e capaci di andare oltre un errore dal dischetto. La vittoria matura in pieno recupero, con una magistrale punizione di Virginia Basilotta, dopo il pari delle rosanero su rigore ad un minuto dal termine.

Nel primo tempo, doppietta della numero 9 Beatrice Vitale, tra le migliori in campo. Domenica 17 settembre, primo impegno tra le mura amiche: Catania-Crotone.

Serie C Femminile - Girone C - Prima giornata – Domenica 10 settembre - Sporting Village, Palermo

Palermo-Catania 2-3

Reti: pt 2° Vitale, 11° Ribellino (P), 14° Vitale; st 44° Piro su rigore (P), 49° Basilotta.

Palermo: 1 Sorce; 7 Bonanno, 8 Piro, 10 Licari, 19 Chirillo (6°st 18 Renda), 20 Cancilla, 21 Ribellino, 23 Celauro (37°st 2 Aguglia), 25 Di Salvo (23°st 22 Palermo), 31 Priolo, 73 Bruno. A disposizione: 51 Barbara; 14 Tarantino. Allenatrice: Antonella Licciardi.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 6 Gaglio, 7 Basilotta, 9 Vitale (35°st Sciuto), 10 Di Stefano (VK) (50°st 4 Lanteri), 11 Suriano, 17 Gattuso, 21 Cammarata, 22 Musumeci (20°st 5 Fiorile), 92 Papaleo. A disposizione:12 Larganà; 3 Chiricò, 8 Zappalà, 13 Villani, 14 Russo, 16 Mussumeci. Allenatore: Giuseppe Scuto.

Ammonizioni: Sorce, Piro (P).

Espulsa Cancilla all’8°st.

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

Arbitro: Davide Di Giuseppe (Frosinone).

Assistenti: Salvatore Barbanera (Palermo) e Giuseppe Torre (Barcellona Pozzo di Gotto).