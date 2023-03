Catania Women, girone in archivio con 10 vittorie in 10 gare

Allo stadio “Gianni Cosimo” il Catania Women si è imposto sul Vittoria, completando il percorso in vetta al girone B del campionato regionale di Eccellenza con un formidabile en plein: 10 successi in 10 gare. In evidenza, domenica, tre rossazzurre autrici di altrettante doppiette: Anna Zappalà, Rita Russo e Vittoria Musumeci. Dopo il primo posto nella regular season, le ragazze allenate da Peppe Scuto affronteranno la Don Bosco Aidone nei quarti di finale dei playoff: domenica 2 aprile, andata in trasferta; domenica 16 aprile, ritorno tra le mura amiche.