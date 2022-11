Catania Women, quinta vittoria consecutiva

Secondo successo rossazzurro nel girone triangolare C valevole per la Coppa Italia di Eccellenza femminile: Catania-Gloria Città di San Cataldo 4-1. Considerando anche il campionato, per le ragazze allenate da Peppe Scuto è la quinta vittoria in altrettante gare. In evidenza Virginia Basilotta, autrice di una tripletta; a segno anche Sofia Zappalà e la sancataldese Lucrezia Rizzo, quest’ultima in occasione del provvisorio 1-1.

Coppa Italia Eccellenza Femminile - Triangolare C, seconda giornata

Domenica 20 novembre - Nesima

Catania-Gloria Città di San Cataldo 4-1

Reti: pt 4° Basilotta, 20° Rizzo (G), 45° S. Zappalà; st 45° Basilotta, 48° Basilotta.

Catania: Orlando; Messina, Chiricò, Panebianco, Fiorile, Mussumeci, Russo, Di Stefano, S.Zappalà (46°st Spina), Basilotta, Suriano (13°st Milazzo). A disposizione: Puglisi; Villani, Zuppelli, Sardo, Pietrini, Ragaglia, Balsamo. Allenatore: Scuto.

Gloria Città di San Cataldo: Lupo (45°st Palermo); Gentile (30°st Ballaera), Capillo (35°st Dominici), Rizzo, Buggea, Valenti, Naselli, Parisi, Santangelo, Scarantino, Iacona (40°st Garofalo). A disposizione: Salute, Biancheri. Allenatore: Lamarca.

Ammonizioni: Messina, Panebianco (C); Ballaera (G).

Arbitro: Gianmarco Barrile (Messina).

Recupero: pt 2'; st 4'.