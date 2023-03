Stagione d'oro per il Catania Women, trionfo in Coppa Italia Eccellenza

Il Catania Women ha vinto la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza Femminile, superando per 5-2 il Santa Lucia Siracusa. Al “Morina” di Francofonte, rossazzurre due volte in vantaggio ma sempre raggiunte nella prima frazione; nella ripresa l’accelerazione decisiva. Migliore in campo Beatrice Vitale, autrice di quattro reti. A segno nel finale anche Rita Russo. La conquista del trofeo regionale permetterà alle ragazze di Peppe Scuto di partecipare alla fase nazionale della competizione.

Finale regionale

Coppa Italia Eccellenza Femminile 2022/23

Domenica 26 marzo 2023 - ore 15.00

Stadio “Silvio Morina” - Francofonte (Siracusa)

Catania-Santa Lucia Siracusa 5-2

Reti: pt 7’ Vitale, 22’ Ferraro (S), 35’ Vitale, 40’ Ferraro (S); st 2’ Vitale, 37’ Vitale, 49’ Russo.

Catania: 1 Puglisi; 2 Pietrini (K), 3 A.Zappalà (1’st 15 Chiricò), 4 Lanteri, 5 Fiorile, 6 Musumeci, 7 Basilotta (48’st 18 Villani), 8 Di Stefano (VK), 9 Vitale (49’st 20 S.Zappalà), 10 Pennisi (44’st 14 Russo), 11 Suriano. A disposizione: 12 Orlando; 13 Balsamo, 16 Messina, 17 Sardo, 19 Spina. Allenatore: Scuto.

Santa Lucia Siracusa: 1 Aricò; 4 Verdibello, 5 Zappulla, 6 Ferraro, 8 Palmeri, 10 Guardo (42’st 20 Ranno), 11 Bottaro (30’st 9 Panarello), 13 Di Mauro, 18 Pannetto (42’st 14 Maltese), 19 Franciò, 21 Sciuto (35’st 7 Di Stefano). A disposizione: 12 Lanzalotta; 2 Consolino, 3 Limpido. Allenatore: Buda.

Arbitro: Vincenzo Carnemolla (Ragusa)

Assistenti: Antonino Catanese (Messina) - Andrea Triolo (Acireale)

Ammonizioni: Di Stefano (C); Aricò (S).



Tempi di recupero: pt 2’; st 6’.