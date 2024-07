Il Catania congeda Zeoli: "Ha messo al primo posto il bene del club"

Il Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l'allenatore Michele Zeoli. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. "Nei due anni trascorsi insieme, abbiamo apprezzato Michele Zeoli per la dedizione alla causa rossazzurra e per la qualità del lavoro svolto - si legge in una nota -. Ha mostrato concretamente la capacità di mettere al primo posto l'interesse del Catania. Lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della carriera e sul piano personale".