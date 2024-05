Catania, Zeoli e i playoff: "Siamo pronti a fare la nostra parte"

Il Catania si prepara a vivere alcuni giorni di ritiro in vista dei primi impegni dei playoff. Prima della partenza l'allenatore rossazzurro Michele Zeoli ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, parlando dei temi caldi del momento. "È difficile preparare una sfida del genere senza conoscere ancora il nostro avversario - ha ammessi -. Qualche squadra è stata affrontata in Coppa Italia ma i playoff sono totalmente diversi. Ci sono motivazioni differenti, siamo pronti a fare la nostra parte".

Gli avversari. "Abbiamo analizzato tutte le potenziali squadre che potremmo affrontare - ha spiegato il tecnico -. Le Under 23 sono un po' avvantaggiate. Sono giocatori che ho affrontato con la Primavera del Torino. Sono tutti giovani che non devono essere sottovalutati. Ieri l'Atalanta ne aveva portati 3 in Semifinale di Europa League".

La condizione dei calciatori. "Sturaro ha un piccolo affaticamento. Speriamo e pensiamo di recuperarlo per il 18 maggio. Ndoj e Tello continuano a mettere benzina nelle gambe - ha proseguito Zeoli -. Bethers e Silvestri sono aggregati al gruppo. Avevamo pensato di poter inserire Tommaso in lista ma ci sono delle valutazioni importanti e ad oggi non possiamo ancora parlarne. La società ha chiamato tante strutture chiedendo disponibilità di alberghi e campi. Penso che Fiuggi sia la scelta giusta perchè così staremo insieme. Guarderemo gli avversari insieme e avremo anche più tempo per preparare la gara".

Un momento importante. "Una scelta giusta secondo me come quella di ieri di dare la possibilità ai tifosi di guardare l'allenamento - continua il mister -. È stata presa dalla società. A volte in una stagione valgono più questi giorni che aspetti tattici o altro. I tifosi ci hanno parlato e hanno usato parole giuste per spiegare la situazione. Alcune volte a sensazione nel corso della stagione ho visto i calciatori un po' distanti dalla piazza o da quello che essa vuole. Ieri ho visto qualcosa di diverso. Spesso più delle indicazioni del tecnico sono più decisivi incontri come quello di ieri con 2mila persone".

Temi tecnico-tattici. "L’aggressione della difesa sul portatore di palla avversario e la concentrazione sui movimenti senza palla degli esterni è una delle soluzioni provate per non lasciare nulla d’intentato. Due centrocampisti con il compito di fare lavoro sporco sono difficili da trovare. Castellini ha le capacità per giocare più avanzato. Chiricò esterno di centrocampo è una carta azzardata. Ad ogni modo abbiamo anche un piano B a seconda dell’inerzia della partita. Ci prendiamo qualunque avversario che arriverà. Il nostro punto di forza deve essere l'equilibrio. Centrocampo? È il reparto dove vanno i miei pensieri perchè ci sono calciatori che tra di loro hanno caratteristiche molto differenti. Sono già due o tre settimane che stiamo lavorando sul ruolo di Kontek in mezzo al campo. Dovremo fare i conti con ammonizioni e stanchezza. Dobbiamo creare equilibrio in mezzo al campo: non ci sono doppioni. Abbiamo lavorato tanto a livello fisico. Dal punto di vista tattico non mi soffermerei troppo sul modulo, i numeri danno indicazioni ma poi ci sono caratteristiche dei singoli diverse. È un peccato perchè avrei voluto Sturaro a disposizione nel gioco delle coppie. Tutti i nostri giocatori potrebbero essere determinanti in queste partite, chi dal primo minuto chi dalla panchina. La cosiddetta amalgama tanto cercata deve essere trovata soltanto giocando. La speranza ultima è quella di andare a fondo in questo mini torneo con voglia e consapevolezza dei nostri mezzi. La nostra parola d'ordine deve essere equilibrio".