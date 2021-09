Catania, ko in coppa Italia contro il Catanzaro: Monterisi la decide

La squadra di Baldini non trova il gol, ma ancora una volta dal punto di vista della prestazione la squadra non dispiace in molte fasi della gara, resta però la bocca asciutta nei metri finali di campo. Finisce 1-0 per i calabresi

Il Catania esce sconfitto dalla sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro. I rossazzurri scendono in campo con le seconde linee, in campo Sala, Ropolo, Moro, tanti volti nuovi e test dal primo minuto per Cataldi e Greco. La squadra di Baldini non trova il gol, ma ancora una volta dal punto di vista della prestazione la squadra non dispiace in molte fasi della gara, resta però la bocca asciutta nei metri finali di campo. Ci prova Ceccarelli nel secondo tempo, trova però la risposta di Nocchi.

Nel primo tempo, spinta sugli esterni con Albertini, meno con Zanchi, ma poca precisione negli ultimi metri. Una gara che vede protagonista Bombagi per i calabresi, il numero 10 trova però il muro Sala, bravo l'estremo difensore dei rossazzurri.

In un match equilibrato, nei minuti finali è il Catanzaro a provarci maggiormente, trovando il vantaggio su soluzione da calcio piazzato, grazie al colpo di testa di Monterisi che approfitta di una marcatura a zona poco felice della retroguardia rossazzurra e fredda l'estremo difensore rossazzurro.

CATANZARO-CATANIA 1-0 Monterisi (94')

Catanzaro (3-5-2): Nocchi; Monterisi, De Santis, Gatti; Bearzotti (94′ Rolando), Welbeck, Risolo (21′ Verna), Ortisi (54′ Vazquez), Tentardini; Bombagi (94′ Vandeputte), Cianci (79′ Curiale)

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Ropolo, Zanchi (74′ Pinto), Izco, Cataldi (74′ Bianco), Greco, Piccolo (55′ Ceccarelli), Moro (55′ Sipos), Biondi